- Institutul Național de Sanatate Publica din Romania a publicat pe 13 octombrie raportul saptamanal de supraveghere, din datele raportate pana pe 10 octombrie. O sinteza a raportului arata ca, in ultima saptamana: 39 % din totalul cazurilor s-au inregistrat in București, Ilfov, Timiș, Iași și Cluj 27,3…

- Premierul Florin Cițu le cere managerilor de spitale sa termine cu tergiversarile privind asigurarea numarului de paturi pentru pacienții cu COVID: „Sunt acolo sa rezolve problema. Daca nu, pleaca”. El a mai susținut ca „deocamdata” nu este nevoie ca Romania sa activeze Mecanismul de Protecție Civila…

- Dat fiind faptul ca descoperirea a avut loc in apropierea localitați in care s-a nascut Simona Halep, cercetatorii au solicitat acordul mari tenismene de a denumi noua specie in onoarea sa. Cercetatorii de la Disciplina Parazitologie și Boli Parazitare din cadrul Facultații de Medicina Veterinara…

- Cinci județe, plus Bucureștiul, sunt sambata, 18 septembrie, in scenariul galben, iar Satu Mare este primul județ care reintra in scenariul roșu, dupa ce rata de infectare a ajuns la valoarea de 3,11 la mia de locuitori. Bucureștiul are o rata de infectare de 2,33. Romania a inregistrat in ultimele…

- O descoperire arheologica facuta pe un sit din apropiere de Cluj a ajuns subiect important pentru comunitatea stiintifica din Statele Unite si Europa de Vest, iar prestigiosul site Live Science i-a dedicat un spatiu larg.

- Most of the newly confirmed COVID-19 cases in Romania since the previous reporting were recorded in Bucharest City - 56 and the counties of Cluj - 50, Ilfov - 33, and Constanta - 23, the Strategic Communication Group (GCS) reported on Monday. The counties of Harghita, Covasna, Mehedinti and Mures…

- Adormirea Maicii Domnului 2021. Manastirea Nicula din județul Cluj este unul dintre cele mai vizitate lacașuri de cult din Romania, renumit pentru icoana facatoare de minuni a Maicii Domnului cu Pruncul. In fiecare an, pe data de 15 august, atunci cand manastirea Nicula iși serbeaza hramul, Adormirea…

- „Dansul nu are nevoie de traducere. Este ancestral și universal”, a declarat Gilda Lazar, Director Corporate Affairs JTI Romania, Moldova și Bulgaria, la proiecția speciala a filmului Indiile Galante, prezentat in cadrulFestivalului Internațional de Film Transilvania (TIFF). „Am incercat sa construim…