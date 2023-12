Stiri pe aceeasi tema

- Șoc printre angajații platiți cu salariul minim pe economie. Peste un milion de romani vor avea de suferit, daca guvernul nu prelungește facilitarea scutirii de taxe pentru 200 de lei din salariu. In aceste condiții, salariul minim ar putea sa scada de la 1 ianuarie 2024, chiar daca abia a crescut luna…

- Salariul minim ar putea sa scada de la 1 ianuarie 2024, dupa ce abia a crescut in octombrie, iar peste un milion de romani vor avea de suferit, daca guvernul nu va gasi solutii.Salariul minim ar putea sa scada cu 83 de lei de la 1 ianuarie, daca Guvernul nu prelungește facilitarea scutirii de taxe…

- Salariu minim 2024: Marcel Ciolacu susține ca de anul viitor vrea sa inceapa scaderea impozitarii muncii pentru persoanele cu salariul minim pe economie Salariu minim 2024: Marcel Ciolacu susține ca de anul viitor vrea sa inceapa scaderea impozitarii muncii pentru persoanele cu salariul minim pe economie…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, luni, ca doreste ca de anul viitor sa inceapa scaderea impozitarii muncii pentru cei care au salariul minim pe economie, mentionand ca aceasta masura va fi luata in functie de executia bugetara, transmite Agerpres.ro. „Eu imi doresc ca anul viitor, in functie si…

- Ciprian Marica a fost acuzat ca a ales-o pe FCSB pentru banii primiți de la Gigi Becali, dar acesta susține ca avea salariu minim pe economie. ”Cei care sunt mai maturi au ințeles ca sentimentalul cu profesionalul nu merg in aceeași direcție. Cateodata nu poți sa le imbini. E ideal sa poți sa joci la…

- Postasii au protestat in Capitala, in fața Ministerului Cercetarii Inovarii si Digitalizarii. Sindicaliștii cer mariri salariale, in condițiile in care cea mai mare parte din cei 17.000 de angajați ai Poștei sunt platiți cu salariul minim pe economie.

- Aproape 80% dintre angajatii Postei Romane au ajuns la salariul minim pe economie sau in jurul acestuia, fara sa conteze studiile, responsabilitatile sau experienta profesionala, a declarat, luni, pentru AGERPRES, Ionel Otelea, presedintele interimar al Sindicatului Lucratorilor Postali din Romania…

- Salariul minim pe economie creste de la 1 octombrie, așadar 1,9 milioane de romani vor beneficia de noua hotarare de guvern.„Prin hotarare de guvern, executivul a hotarat ca de la 1 octombrie 2023 salariul minim brut pe tara garantat in plata sa creasca la 3.300 de lei lunar, de la 3.000 cat este in…