Descoperirea celei mai vechi arte rupestre: implicații și consecințe pentru înțelegerea evoluției umane O echipa de cercetatori australieni și indonezieni a descoperit cea mai veche forma de arta rupestra figurativa pe insula indoneziana Sulawesi. Pictura, care prezinta un porc salbatic și trei figuri umanoide, are o vechime de cel puțin 51.200 de ani, cu peste 5.000 de ani mai veche decat cea mai veche arta rupestra cunoscuta anterior. […] The post Descoperirea celei mai vechi arte rupestre: implicații și consecințe pentru ințelegerea evoluției umane appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- A fost gasit cel mai vechi vin din lume, inca intact. In vechea necropola romana din Carmo, in ceea ce este acum Spania, arheologii au descoperit un vas cu vin, inca sigilat și inca plin de lichid, dupa aproximativ 2.000 de ani. Interesant este ca recipientul cu vine este, de fapt, o urna funerara in…

- Intr-un colț liniștit al Germaniei, aproape de un vechi fort roman auxiliar din Oberstimm, arheologii au facut o descoperire extraordinara: resturile unei sandale militare romane de acum 2.000 de ani. Acest obiect rar, gasit in timpul sapaturilor la o așezare civila de pe marginea fortului, ne ofera…

- Gandurile noastre au un impact profund asupra modului in care percepem și traim viața de zi cu zi. De la atitudinea noastra fața de provocari la modul in care interacționam cu ceilalți, gandurile noastre au o influența semnificativa asupra realitații noastre personale. Descopera modul in care gandurile…

- Industria auto japoneza se confrunta cu un cutremur major dupa ce Ministerul Transporturilor din Japonia a dezvaluit utilizarea unor date false pentru certificarea anumitor modele de vehicule. Cel mai afectat a fost gigantul auto Toyota, care a pierdut peste 15 miliarde de dolari din valoarea de piața…

- Avem aici o noua descoperire remarcabila, care contesta ințelegerea noastra asupra distribuției apei pe Pamant. Cercetatorii au gasit dovezi ce sugereaza prezența unor cantitați imense de apa, echivalente cu mai multe oceane, captive adanc sub Statele Unite, grație unui mineral numit ringwoodit. Descoperirea,…

- Vedem aproape zi de zi informații legate de inflație, de imprumuturile pe care le face statul dar și alte aspecte ale situației economice. Din pacate, in presa și in spațiul publice curg comentarii care sunt paralele cu logica, inducand in eroare voit sau mai puțin pe cel care citește. Una dintre confuziile…

- Achiziționarea unei centrale electrice reprezinta o soluție eficienta și moderna pentru incalzirea locuinței, oferind avantaje semnificative in termeni de confort și eficiența energetica. Acest tip de centrala este ideal pentru zonele in care accesul la gaze naturale sau alte surse de combustibil este…

- Tablițele de la Tartaria: Misterul continua la zeci de ani de la descoperirea lor. Cea mai veche scriere din lume sau nu? Placuțele de la Tartaria sunt un set de trei artefacte arheologice descoperite in satul Tartaria din județul Alba, Romania, in anul 1961. Aceste artefacte au fost gasite intr-un…