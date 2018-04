Descoperirea care va eradica infertilitatea pe Pamant! Cercetatorii din domeniul reproducerii umane au facut o descoperire cruciala in ceea ce priveste reproducerea umana. Ei sunt de parere ca daca aceasta descoperire va avea succes pe oameni infertilitatea nu va mai exista. Ba chiar mai mult viitorii parinti isi vor putea alege ce fel de copil vor avea. Chiar daca este greu de crezut ca aceasta tehnica va fi acceptata de toata lumea deja in mai multe... Source Citeste articolul mai departe pe caplimpede.ro…

Sursa articol si foto: caplimpede.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa zeci de ani de propaganda si campanii alarmiste, se pare ca raspunsul la poluarea cu materiale de plastic era in investitiile in cercetare. Iata ca oamenii de stiinta americani si britanici au descoperit in mod intamplator o enzima capabila sa absoarba si sa distruga deseurile din plastic. Noua…

- Un studiu revolutionar din unghiul de vedere arata ca de fapt plantele nu sunt atat de lipsite de viata asa cum le credem ci au capacitatea de a intelege ceea ce se intampla. Cercetatorii anericanu ai stabilit ca plantele au capacitatea de a simti cand urmeaza sa fie mancate. Oamenii de stiinta de la…

- Savantii de la Universitatea Columbia au descoperit ca in centrul galaxiei noastre nu se afla o singura gaura neagra supermasiva. In jurul acesteia, numita Sagittarius A*, se gasesc chiar si 20.000 de gauri negre care ocupa partea centrala...

- Mijloc de purificare spirituala și, in același timp, o licoare care vindeca trupul de cele mai multe dintre boli, conform credinței populare, apa sfințita a constituit obiectul a numeroase studii efectuate de-a lungul ultimilor ani. Iata ca ultima cercetare efectuata de Institutul de Igiena și Imunologie…

- Dar avea muschii maxilarului foarte mari si, raportat la dimensiunile ei, muscatura mai puternica decat orice alta reptila care a trait in Triasic. Probabil acesta este si motivul pentru care a reusit sa supravietuiasca atat de mult, printre marile reptile ale perioadei. Cercetatorii de la Yale spera…

- Exista un loc pe Pamant desprins din filmele SF. Deșertul Atacama este localizat in Chile și se aseamana foarte mult cu o alta planeta din sistemul nostru solar: Marte. Cercetatorii au descoperit viața microbiana in deșertul Atacama, ceea ce conduce la ipoteza ca pe Marte pot fi urme de viața.

- Oamenii de știința au anunțat ca un asteroid de dimensiunile unui autobuz se indreapta spre Pamant. Cercetatorii de la NASA l-au descoperit in urma cu trei zile. Aceștia au declarat ca asteroidul va trece la o distanța relativ mica de planeta noastra.

- Arheologii care exploreaza cea mai mare pestera inundata din lume, aflata in Mexic, au gasit ramasite umane datand din urma cu cel putin 9.000 de ani si oase apartinand unor animale care au trait pe Pamant in timpul celei mai recente Ere glaciare, informeaza marti Reuters. Cercetatorii…