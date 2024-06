Un monument de piatra in forma de inel, vechi de 4.000 de ani, a fost descoperit pe un deal din insula Creta, din Grecia. Structura impresionanta de 1.800 de metri patrați, datand din epoca bronzului, a fost gasita pe varful dealului Papoura, in nord-vestul orașului Kastelli, in timpul lucrarilor de excavare pentru un nou proiect major de aeroport. Aceasta descoperire uimitoare ii intriga pe arheologi și promite sa ofere noi perspective asupra istoriei antice a regiunii.