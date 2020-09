Stiri pe aceeasi tema

- Ena Respiratory, care dezvolta produsul INNA-051, noteaza intr-un comunicat ca testele realizate pe dihori, coordonate de directorul adjunct al sanatatii publice din Anglia, Miles Carroll, au dovedit o eficienta de 96%, scrie Agerpres. Compania australiana a precizat ca studiul, publicat…

- Ziarul Unirea Vaccin sub forma de spray nazal, testat pe oameni in China. A fost dezvoltat pentru adulți și copii care refuza injectarea In China, are loc testarea pe oameni a celui de-al zecelea vaccin chinezesc, acesta fiind conceput sub forma de spray nazal. Vaccinul a fost dezvoltat ca spray, pentru…

- Un barbat din Anglia, pe nume Peter Attwood si in varsta de 87 de ani, a murit de coronavirus, cu trei zile inainte ca infectia sa fie semnalata oficial de China. Barbatul a inceput sa dea semne de boala incepand cu 28 decembrie si a murit pe 30 ianuarie, la spital.

- Un tsunami de reduceri de locuri de munca este pe cale sa loveasca Europa, in timp ce companiile se pregatesc sa implementeze planuri de reduceri de personal pentru a compensa colapsul afacerilor. Programele guvernamentale, care au contribuit la menținerea a aproximativ o treime din forța de munca…