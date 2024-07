Descoperirea care dă peste cap teoria originii vieţii pe Pământ In abisurile Oceanului Pacific si in intuneric total, oamenii de stiinta au descoperit cu stupoare oxigen provenind nu de la organisme vii, ci de la pietricele care contin metale, ceea ce pune sub semnul intrebarii teoria originii vietii pe Pamant, relateaza CNN. Acest ciudat „oxigen al intunericului” a fost detectat la o adancime de peste 4 kilometri in campia abisala a zonei de fractura geologica Clarion-Clipperton din Pacificul central, potrivit unui studiu publicat luni. Aceasta zona este o tinta principala pentru mineritul subacvatic din cauza prezentei nodulilor polimetalici, formatiuni… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In abisurile Oceanului Pacific si in intuneric total, oamenii de stiinta au descoperit cu stupoare oxigen provenind nu de la organisme vii, ci de la pietricele care contin metale, ceea ce pune sub semnul intrebarii teoria originii vietii pe Pamant, relateaza AFP si CNN.Acest ciudat „oxigen al intunericului"…

- In abisul Oceanului Pacific, in conditii de intuneric total, oamenii de stiinta au descoperit in mod surprinzator oxigen care nu provine de la organisme vii, ci de la pietre ce contin metale, fapt care pune sub semnul intrebarii teoria acceptata despre originile vietii pe Pamant, transmite luni AFP.…

- Intr-un colț intunecat al Oceanului Pacific, la adancimi de peste 4 kilometri, oamenii de știința au facut o descoperire care ar putea revoluționa ințelegerea noastra asupra originii vieții pe Pamant. Un nou tip de oxigen, denumit „oxigenul intunericului”, a fost detectat intr-o zona de fractura geologica,…

- In abisul Oceanului Pacific, in conditii de intuneric total, oamenii de stiinta au descoperit in mod surprinzator oxigen care nu provine de la organisme vii, ci de la pietre ce contin metale, fapt care pune sub semnul intrebarii teoria acceptata despre originile vietii pe Pamant, transmite luni AFP.…

- Oamenii de stiinta au descoperit ca in abisul Oceanului Pacific, in conditii de intuneric total, in mod surprinzator, se produce oxigen, transmite luni AFP, potrivit Agerpres. Cercetatorii spun ca oxigenul nu provine de la organisme vii, ci de la pietre ce contin metale, fapt care pune sub semnul intrebarii…

- O nunta ca la carte Organizarea unei nunți presupune multa atenție la detalii și pregatiri indelungate, uneori chiar și cu un an inainte. Meniul, locația, muzica, invitații, decorațiunile și ținutele sunt alese cu grija pentru a crea un eveniment perfect. In funcție de relația pe care o au cu mirii,…

- Unde se afla planeta infernalaHD 189733 b, o planeta aflata la 64 de ani-lumina de Pamant in constelația Vulpecula, intrunește toate trasaturile infernului din cultura populara, potrivit livescience.com. Aceasta exoplaneta, un gigant gazos asemanator ca dimensiune cu Jupiter, se diferențiaza insa prin…

- O serie de roci imprastiate pe o straveche linie a unui tarm de pe Marte arata ca Planeta Rosie ar fi fost mult mai asemanatoare Terrei decit au crezut oamenii de stiinta, conform unui studiu publicat in jurnalul JGR Planets. Rocile, descoperite de roverul autonom Curiosity, apartinind NASA, sint neobisnuit…