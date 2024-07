Descoperirea care ar putea schimba colonizarea lunară: peștera subterană uriașă de pe Lună In cautarea unei baze permanente pe Luna, oamenii de știința au facut o descoperire revoluționara care ar putea transforma viziunea noastra asupra locuirii spațiale: o peștera subterana mare. Aceasta descoperire ofera o soluție potențiala la numeroasele provocari legate de stabilirea unei prezențe umane sustenabile pe suprafața Lunii. O peștera subterana: un refugiu natural pe Luna […] The post Descoperirea care ar putea schimba colonizarea lunara: peștera subterana uriașa de pe Luna appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

