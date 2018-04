Descoperirea care ar putea rescrie istoria umanitatii! Iata CE s-a gasit foarte aproape de Africa. Dateaza din urma cu 90,000 de ani

Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatorii de la Universitatea Huddersfield au analizat un sit din desertul Libiei, stabilind ca populatiile din Africa sahariana cultivau si depozitau cereale acum 10.000 de ani. In afara de aceasta descoperire cu privire la primele practici...

- Un cercetator a descoperit un diamant ce continea in interior un mineral care nu a mai fost vazut niciodata pe Pamant pana acum. Descoperirea a fost publicata intr-un studiu, in revista Nature, scrie Live Science. Mineralul, numit perovskit de silicat de calciu, a fost gasit in interiorul…

- Istoria tatuajelor ar putea fi rescrisa datorita celei mai recente descoperiri. Cercetatorii au gasit, pe corpurile mumiilor egiptene de acum 5000 de ani, diverse tatuaje. Acestea se afla la Muzeul Britanic și sunt un adevarat punct de atracție pentru turiștii din intreaga lume.

- Un nou studiu realizat de cercetatorii de la Universitatea din Bristol a scos la iveala ca scara timpului evolutiei plantelor este mai mare cu 100 de milioane de ani, acest grup de organisme colonizand planeta acum 500 de milioane de ani, scrie realitatea.net.

- Cartofii prajiți de la McDonald’s conțin un compus chimic folosit de cercetatorii japonezi in cel mai recent tratament impotriva calviției. Cartofii prajiți pregatiți de McDonald’s potolesc nu doar foamea ci ar putea da o mana de ajutor și barbaților cu calviție, scriu cei de la Fox News. Un studiu…

- Homo sapiens a aparut in Africa, cele mai vechi fosile avand circa 300.000 de ani. Un moment hotarator a fost cel in care specia noastra s-a aventurat in afara Africii ceea ce a dus la popularea colturilor indepartate ale globului.

- Un fragment de craniu descoperit intr-o grota in Israel a fost datat recent de cercetatorii de la Universitatea Binghampton si de la Universitatea din Tel Aviv, in urma caruia s-a aflat ca fosila are o varsta de 177.000 - 194.000 ani.

- Oamenii de stiinta anunta ca au descoperit pe Marte straturi masive de gheata. Descoperirea ar putea schimba viziunea cercetatorilor în privinta eventualei colonizari a planetei rosii. Cercetatorii au descoperit straturi gigantice de gheata pe planeta Marte. Oamenii…