- Contraofensiva ucraineana caștiga teren pas cu pas. Forțele Kievului au eliberat saptamana trecuta aproape 30 kmp in sud. In est avansul inregistrat este mai mic, fiind eliberați 9 kmp. Volodimir Zelenski a declarat luni ca forțele ucrainene fac progrese in contraofensiva de recucerire a teritoriilor…

- Cetațeanul tadjik care a ucis doua persoane pe aeroportul din Chișinau, a murit dupa ce a fost impușcat de forțele de ortidine din Republica Moldova.Rustam Ashurov, un cetațean al Tadjikistanului, care a deschis focul pe aeroportul din Chișinau, a murit in spital din cauza ranilor primite in timpul…

- Ministrul chinez al Apararii, Li Shangfu, a reafirmat, luni, cooperarea stransa in relatiile militare dintre China si Rusia, in cursul primei intalniri cu un oficial militar rus de dupa revolta de scurta durata a Grupului paramilitar rus Wagner, informeaza agentia The Associated Press.Li Shangfu…

- Statele Unite au revenit oficial in UNESCO, organizatie pe care o parasisera in perioada presedintelui Donald Trump. Revenirea vine dupa un vot favorabil la o conferinta generala extraordinara a organizatiei ONU cu sediul la Paris. ”Rezolutia a fost adoptata”, a anuntat presedintele adunarii, brazilianul…

- Armata de Eliberare Populara este in mod explicit o forța politica - și garantul prin excelența al controlului partidului asupra puterii. Orice va fi complotat Ievgheni Prigojin in Rusia saptamana trecuta - o revolta, o insurecție, un razboi civil - o insurecție militara de o asemenea amploare nu…

- Presedintele Vladimir Putin a declarat ca orice incercare de revola sau santaj va esua in Rusia, dupa rebelebiunea Wagner. "Toata lumea a fost unita pentru Mama Patrie. Pentru a distruge revolta. Orice incercare de revolta sau santaj va esua", a spus el. El i-a multtumit lui Aleksander Lukasenko pentru…

- Ministerul chinez de Externe nu are nicio informație pe care sa o difuzeze cu privire la o posibila conversație telefonica intre președintele rus Vladimir Putin și președintele chinez Xi Jinping despre revolta celor de la CMP "Wagner". Purtatoarea de cuvint a Ministerului chinez de Externe, Mao Ning,…

- Ministrul de externe ucrainean a indemnat sambata comunitatea internationala "sa renunte la falsa neutralitate" privind Rusia si sa furnizeze Kievului toate armele de care are nevoie, relateaza Reuters.