Rectorul Universitatii de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie (UMFST) „George Emil Palade” din Targu Mures, Leonard Azamfirei, a anuntat marti seara ca in timpul lucrarilor de reabilitare a cladirii centrale a universitatii au fost descoperite mai multe picturi de o valoare inestimabila, una reprezentandu-l pe domnitorul Mihai Viteazul in marime naturala, noteaza Agerpres. „Cladirea centrala a Universitatii de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie (UMFST) „George Emil Palade” din Targu Mures face obiectul unei reabilitari consistente care se va incheia in toamna acestui an. Sala festiva…