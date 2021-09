Doi scafandri amatori au descoperit monede din aur din timpul Imperiului Roman, perfect conservate, in timp ce strangeau gunoiul de pe fundul marii. Potrivit specialiștilor, cele 53 de monede constituie una dintre cele mai mari colecții gasite vreodata in Europa. Luis Lens și cumnatul lui Cesar Gimeno s-au scufundat in Marea Mediterana, in timp ce erau in vacanța in Xabia, Spania. Curațand gunoiul și explorand peisajul subacvatic, cei doi au dat peste un obiect stralucitor care semana cu o „moneda de 10 cenți”, potrivit Business Insider care citeaza El Pais. Cand au ridicat obiectul, au observat…