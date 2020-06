Descoperire ULUITOARE în Mexic: Cea mai mare şi cea mai veche structură construită de civilizaţia Maya Arheologi si istorici au folosit o tehnologie moderna de detectare aeriana si au descoperit cea mai mare si cea mai veche structura construita de civilizatia Maya - o uriasa platforma elevata rectangulara, construita intre anii 1.000 si 800 i.Hr pe teritoriul actual al statului mexican Tabasco, transmite miercuri Reuters. Structura, spre deosebire de celebrele piramide maya din orase precum Tikal din Guatemala sau Palenque din Mexic, ce au fost ridicate cu aproximativ 1.500 de ani mai tarziu, nu a fost construita din piatra ci din pamant si argila si a fost probabil folosita pentru ritualuri,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai mare si cea mai veche structura construita de civilizatia Maya, o uriasa platforma elevata rectangulara, construita intre anii 1.000 si 800 i.Hr pe teritoriul actual al statului mexican Tabasco, a fost descoperita de arheologi, noteaza Reuters.Descoperita cu ajutorul unei tehnologii moderne…

- Arheologi si istorici au folosit o tehnologie moderna de detectare aeriana si au descoperit cea mai mare si cea mai veche structura construita de civilizatia Maya - o uriasa platforma elevata rectangulara, construita intre anii 1.000 si 800 i.

- Arheologi si istorici au folosit o tehnologie moderna de detectare aeriana si au descoperit cea mai mare si cea mai veche structura construita de civilizatia Maya - o uriasa platforma elevata rectangulara, construita intre anii 1.000 si 800 i.

- Arheologi si istorici au folosit o tehnologie moderna de detectare aeriana si au descoperit cea mai mare si cea mai veche structura construita de civilizatia Maya - o uriasa platforma elevata rectangulara, construita intre anii 1.000 si 800 i.Hr pe teritoriul actual al statului mexican Tabasco, transmite…

- Cercetatorii din Israel au izolat într-un laborator de cercetari biologice un anticorp ce detine un rol cheie în lupta împotriva noului coronavirus, a anuntat luni ministrul Apararii, care considera ca aceasta reusita reprezinta o descoperire importanta în cadrul eforturilor…

- Cercetatorii din Israel au izolat intr-un laborator de cercetari biologice un anticorp ce detine un rol cheie in lupta impotriva noului coronavirus, a anuntat luni ministrul Apararii, care considera ca aceasta reusita reprezinta o descoperire importanta in cadrul eforturilor depuse in vederea dezvoltarii…

- Descoperire uluitoare in sangele italienilor din zona roșie a coronavirusului. Medicii au facut totul public: „Oamenii aștia sunt cheia!” Sangele unor donatori dintr-una dintre zonele roșii ale pandemiei de coronavirus ar putea fi elementul lipsa din lupta pentru un tratament impotriva COVID-19. „Oamenii…

- Germania trebuie sa-si protejeze structura economica in timpul crizei cauzata de coronavirus si sa previna vanzarea sau destramarea companiilor cheie, a declarat miercuri ministrul Justitiei de la Berlin, Christine Lambrech, pentru cotidianul Handelsblatt, preluat de Reuters.„Este imperativ…