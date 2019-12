Un nou tratament, dezvoltat la Universitatea din Tel Aviv, ar putea reduce pana la 90% din numarul celulelor cancerului pancreatic, in numai doua saptamani de injecții zilnice cu o molecula cunoscuta sub numele PJ34, informeaza www.jpost.com. Practic, studiul evidențiaza faptul ca PJ34, atunci cand este injectata intravenos, duce la autodistrugerea celulelor canceroase umane in timpul mitozei, termenul științific pentru diviziunea celulara. Studiul a inclus o transplantare a cancerului pancreatic uman intr-un șoarece de laborator a carui imunitate era compromisa. O luna dupa ce șoarecele a…