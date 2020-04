Descoperire teribilă la Lugoj: o femeie a murit cu gâtul tăiat Un lugojan a fost devastat in momentul in care și-a descoperit soția, o femeie de 51 de ani, cu gatul taiat, fara suflare, in podul locuinței. Omul a alertat autoritațile, dar era prea tarziu pentru ca medicii sa mai poata face ceva. The post Descoperire teribila la Lugoj: o femeie a murit cu gatul taiat appeared first on Renasterea banateana . Citeste articolul mai departe pe renasterea.ro…

Sursa articol si foto: renasterea.ro

