Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatorii au ajuns la concluzia ca viata unui caine nu se calculeaza asa cum se credea pana acum. Oamenii de stiinta au demontat un mit foarte vechi prin care se credea ca un an din viata unui caine face cat 7 ani din viata unui om.

- Oamenii de stiinta au demontat mitul potrivit caruia un an din viata unui caine ar fi echivalent cu sapte ani din viata unui om si au constatat totodata ca exemplarele tinere sunt "mai in varsta" decat se credea anterior, scrie Agerpres, citand publicația The Guardian.Constatarile, publicate…

- Oamenii de stiinta au demontat mitul potrivit caruia un an din viata unui caine ar fi echivalent cu sapte ani din viata unui om si au constatat totodata ca exemplarele tinere sunt "mai in varsta" decat se credea anterior, relateaza joi The Guardian.

- Un an de caine nu este egal cu șapte ani la om, au stabilit cercetatorii americani, intr-un studiu. Un cațel de un an ar avea, in realitate 30 de ani „umani” dar progresia nu continua in același ritm, potrivit The Guardian.Cercetarile unei echipe de la Facultatea de Medicina din San Diego din cadrul…

- Constatarile, publicate joi in jurnalul Cell Systems, sugereaza ca un caine in varsta de un an are de fapt aproximativ 30 de ani in "ani umani". O echipa de cercetatori de la Facultatea de Medicina din San Diego din cadrul Universitatii California a studiat modificarile epigenetice de la nivelul ADN-ului…

- Un miner sarac din țara africana Tanzania a facut cea mai norocoasa descoperire din viața lui – doua pietre prețioase imense, cele mai mari descoperite vreodata in aceasta țara. Grație acestei descoperiri, el va primi un cec de 3,35 de milioane de dolari, relateaza The Guardian. Cele doua pietre prețioase…

- Inainte de a deveni cunoscuta grație colaborarilor cu figuri marcante ele scenei mondiale, Adina Butar a facut primii pași in entertainment in orașul ei natal, alaturi de o formație care purta șagalnica titulatura de Puff. Dupa ce s-a mutat la Timișoara, unde a absolvit Facultatea de Jurnalism, artista…

- Președintele Igor Dodon spune ca diferența dintre el și oponenții sai politici este ca el nu se teme sa discute direct cu oamenii simpli. Șeful statului a declarat, in cadrul emisiunii ”Președintele raspunde”, ca liderii opoziției ”ar leșina” daca ar intra acum in contact direct cu cetațenii simpli,…