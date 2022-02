Descoperire șocată în Voluntari. Trei tineri din Bucureşti transportau un cadavru înfăşurat într-un covor Trei tineri din Bucuresti au fost depistați, joi seara, in timp ce transportau un cadavru infasurat intr-un covor. Ei se indreptau cu o mașina spre judetul Ialomita. Oamenii legii au fost alertați de un barbat, care a sunat seara trecuta la numarul unic de urgenta 112, dupa ce i-a vazut pe cei trei tineri cand […] The post Descoperire șocata in Voluntari. Trei tineri din Bucuresti transportau un cadavru infasurat intr-un covor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

