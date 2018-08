Stiri pe aceeasi tema

- Boli precum cancerul, diabetul sau dementa sunt, de multe ori, cauzate de o imbatranire accelerata a celulelor. Cercetatorii britanici de la Universitatea din Exeter au testat o serie de compusi chimici care au redus cu 50% numarul de celule endoteliale vechi.

- Descoperire șocanta la bordul unei aeronave! Un fat uman a fost gasit pe un zbor American Airlines in dimineața zilei de marți.(CITEȘTE ȘI: UN AVION A FOST NEVOIT SA ATERIZEZE DE URGENȚA, DUPA CE DECOLASE DE PE AEROPORTUL HENRI COANDA!) Purtatorul de cuvant pentru American Airlines, Justin Franco, a…

- 11 copii și 3 femei au fost gasiți aproape morți de foame intr-o tabara improvizata intr-o zona izolata a desertului din sudul Americii, informeaza TVR. 2 barbați au fost arestați. O rulota ingropata in pamant și acoperita cu celofan era locuința improvizata in care au fost gasite victimele.…

- Situație incredibila intr-o localitate din Romania! Oamenii sapau pamantul pentru o rețea de canalizare atunci cand au facut o descoperire de-a dreptul șocanta! Autoritațile au intrat imediat in stare de alerta și au dispus evacuarea locuințelor.

- Un barbat din satul Luncavița sapa in gradina sa pentru a se bucura de recolta urmatoare atunci cand a facut o descoperire de-a dreptul șocanta! Speriat, omul a chemat imediat echipa de intervenții in situații de urgența! Ce a gasit in pamant?

- La aproximativ 11 ani de la dispariția Elodiei, noi detalii au ieșit la iveala. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA, a intrat in posesia unor documente secrete.(Cele mai bune oferte laptopuri) Anchetatorii care s-au ocupat de cazul care a starnit interesul unei țari intregi au facut o descoperire de-a…

- Descoperire șocanta intr-un apartament din Spania, la patru ani distanța de la dispariția proprietarei. Vecinii Mariei Amaparo Plaza, din Valencia, nu au mai vazut-o pe aceasta de patru ani și au presupus ca s-a mutat, scrie cotidianul El Pais, potrivit Digi24.ro.

- Cercetatorii au descoperit trei canioane vaste intr-unul dintre cele mai neexplorate locuri de pe Pamant, sub gheata de la Polul Sud, informeaza descopera.ro.Craterele se propaga pe sute de kilometri, insa nu pot fi observate la suprafata continentului inghetat. Conform BBC, dr.