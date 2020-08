Stiri pe aceeasi tema

- Descoperire șocanta pe aeorportul din Munchen, Germania. Angajaților nu le-a venit sa creada ce putea sa care in bagaj o femeie in varsta de 74 de ani. Uluiți, oamenii au chemat imediat Poliția.

- Curse directe reluate spre Munchen și Stuttgart, de pe aeroportul din Timișoara. Anunțul a fost facut de reprezentanții aerogarii odata cu cel al reluarii zborurilor Blue Air catre București.

- Descoperire șocanta dis-de-dimineața, chiar la Gara de Nord din Timișoara. Un barbat a fost gasit mort, intr-o balta de sange, in apropierea unei terase. Din primele informații, omul a fost injunghiat cu un cuțit.

- Romanul spune ca cei mai mulți muncitori au fost obligați sa munceasca ore suplimentare, pentru care nu au fost platiți, iar condițiile de cazare erau sub orice critica. Peste 1.500 de muncitori de la un abator Tonnies din Gutersloh au fost testati pozitiv pentru noul coronavirus, iar cei…

- Un accident grav a avut loc cu puțin timp in urma in Germania. Mai multe persoane au fost ranite, unele dintre ele aflandu-se in stare grava, dupa ce o mașina a intrat intr-un grup de oameni, intenționat. Accidentul a avut loc in centrul orasului Munchen. Mai mulți raniți grav, dupa ce o mașina a intrat…

- Incident intr-o localitate in apropiere de Munchen. Cinci persoane au fost ranite dupa ce un barbat aflat la volanul unei masini a intrat intr-un grup de pietoni. Printre raniți se afla și prietena șoferului, a anuntat politia germana.

