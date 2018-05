Descoperire șocantă la o groapă de gunoi. Sute de cadavre ale unor bebeluși au fost găsite de autorități Pe parcursul unui singur an au fost gasite trupurile a 345 de nou-nascuti, in orasul Karachi. Un procent de 99% dintre bebelusii morti erau fete, potrivit autoritatilor locale. Familiile pakistaneze recurg frecvent la astfel de atrocitati atunci cand se nasc fetite, si nu baieti, acestia fiind considerati extrem de valorosi in cultura pakistaneza, scrie metro.co.uk. Printre victime se afla si o fetita de numai patru zile, care a murit dupa ce i-ar fi fost taiat gatul, iar o alta micuta a fost abandonata in fata unei moschei, unde a fost ucisa cu pietre, dupa ce un cleric a presupus… Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

Sursa articol: antena3.ro

