- Doi ingrijitori de la Gradina Zoologica Brasov au fost atacati luni de ursi, unul fiind in stare grava, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, Luiza Danila. Potrivit sursei citate, unul dintre ingrijitori este inconstient, iar cel de-al…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al Judetului Constanta au fost solicitati sa intervina in aceasta seara pentru stingerea unui incendiu. Potrivit ISU Dorbogea incendiul se manifesta la un apartament din Medgidia, situat pe strada Oprea Haraciu. ...

- Pe inregistrarea surprinsa de camera de luat vederi montata pe autospeciala se observa cum un autoturism care se deplasa din sens opus, pe fondul vitezei excesive, a patruns pe contrasens si a lovit in plin autospeciala in care se aflau sase pompieri militari, masina de interventie rasturnandu-se…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea sunt nealimemtate localitatile Nistoresti, Naruja, Paltin, Spulber, Nereju, fiind afectate 60 de posturi cu 4.646 de abonati. Totodata, dn cauza precipitatiilor abundente pompierii militari au intervenit pentru…

- Alerta pe plaja din comuna Corbu, judetul Constanta. Doi minori in varsta de 14 ani au intrat in mare, insa doar unul dintre ei a reusit sa iasa din apa. Echipaje ale Serviciului de Ambulanța Județean Constanța și ale Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Dobrogea” au fost solicitate pentru a…

- Echipajul pirotehnic al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Drobeta” al judetului Mehedinti a intervenit, joi, 7 iunie, pentru asanarea unui element de munitie ramas neexplodat din timpul conflictelor armate, in satul Jidostita, comuna Breznita Ocol.