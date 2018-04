Stiri pe aceeasi tema

- Oase umane, probabil ale unui copil, au fost descoperite sub cada, intr-o garsoniera din Gorj, politia deschizand o ancheta in acest caz. Un barbat din Balteni, judetul Gorj, a descoperit, miercuri seara, sub cada garsonierei in care locuia, mai multe oase umane care se presupune ca ar proveni de la…

- Politia oraș Rovinari a fost sesizata de un barbat de 37 de ani, din com. Balteni, cu privire la faptul ca a gasit niște fragmente osoase in locuința din localitatea Balteni, pe care a achiziționat o cu cateva luni in urma și o renova. Osemintele au fost ridicate de polițiști și depuse la SML Gorj pentru…

- Andrei Lazar, purtatorul de cuvant al Politiei Gorj, a declarat, miercuri seara, ca barbatul care a facut descoperirea cumparase de curand garsoniera si urma sa o renoveze. "Politia orasului Rovinari a fost sesizata de un barbat de 37 de ani, din comuna Balteni, cu privire la faptul ca a gasit niste…

- Un barbat din comuna damboviteana Sotanga a facut o descoperire socanta, chiar la el in curte. Pe cand sapa un sant pentru canalizare, omul a dat peste ramasitele unei persoane decedate. Proprietarul a anuntat Politia care efectueaza cercetari.

- Crima infioratoare in Cluj-Napoca, vineri dimineața (16 martie). Un apel la 112 a anunțat faptul ca o batrana imobilizata in scaun cu rotile a cazut de la balcon. Femeia a plonjat de la etajul 10 al unui bloc de pe strada Mehedinți. Mai tarziu, in urma investigațiilor facute la fața locului, oameni…

- Descoperire socanta sub o masina, in plina iarna, in Leeds, West Yorkshire. O navetista a crezut ca nu vede bine, in timp ce se ducea la munca. In dimineata respectiva, temperaturile erau nemiloase. Termometrul inregistra multe grade sub zero. Cu toate astea, politia a emis un mesaj catre populatie…

- Ar putea sa va intereseze: Asistența medicala pe plaja 11.06.2010 CEV Satellite, la Mamaia ! 10.06.2010 CEV Satellite, la Constanța ! 14.06.2010 O noua descoperire macabra pe plaja Modern: un cadavru a fost gasit în apa, în apropierea digului. Din primele informații, cadavrul descoperit…

- "Procurorii ancheteaza circumstantele incidentului. In baza concluziilor anchetei, Parchetul va decide cum sa actioneze in acest caz", a anuntat procuuratura din districtul Petrodvoret, din Sankt Peterrsburg.Potrivit presei din Rusia, reptila de doi metri a fost gasita, joi, la subsolul…