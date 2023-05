Descoperire șocantă într-o casă din Argeș: O femeie și doi bărbați, găsiți morți O descoperire ingrozitoare a fost facuta, duminica seara, intr-o locuinta dintr-o comuna argeseana. Trei persoane au fost gasite fara suflare. Din cate s-a aflat de la poliție, nu au fost observate, din primele verificari, urme de violența. Se fac cercetari pentru a se stabili exact cum au sfarșit cele trei persoane – o femeie și […] The post Descoperire șocanta intr-o casa din Argeș: O femeie și doi barbați, gasiți morți first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

