Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali, patronul FCSB, și Valeriu Argaseala, președintele clubului, au fost azi la Curtea de Apel din Craiova, in procesul lui Adrian Mititelu. Finanțatorul de la FC U Craiova 1948 este acuzat de evaziune fiscala in cazul transferului atacantului la FCSB, in 2011. Becali și Argaseala trebuiau sa…

- CNSAS a cerut in instanta „constatarea calitatii de colaborator al Securitatii” pentru Mugur Isarescu, conform Ziare.com. Dosarul a fost inregistrat luni la Curtea de Apel Bucuresti.Citește și: Actrița Carmen Tanase: Lucrurile sunt foarte ciudate. Urmeaza ceva foarte rau, a fost o repetiție…

- Curtea de Apel (CA) Alba Iulia a pronuntat, joi, decizia penala definitiva in dosarul privindu-l pe Radu Horia-Camil, cunoscut ca "dosarul dealerului de artefacte dacice", pe care l-a condamnat la 4 ani de inchisoare cu suspendare, instanta dispunand, totodata, confiscarea speciala a 145 de monede…

- Theodor Paleologu, fost deputat si fost ministru al Culturii, reactioneaza la dezvaluirile despre precizarile gresite din CV-ul sau publicat pe site-ul Camerei Deputatilor. Dupa ce dintr-o discutie pe Facebook a reiesit ca Paleologu nu a fost niciodata conferentiar universitar, asa cum este precizat…

- Un barbat din SUA avut un șoc cand s-a mutat in noua lui casa din Atlanta, Georgia, și a auzit un zgomot intre pereții casei. George Montgomery, angajat la CNN, a descoperit la puțin timp dupa ce s-a mutat in noua lui casa, in noiembrie 2018, ca exista un stup de albine, dar s-a gandit ca nu va avea…

- Judecata in dosarul scandalului in fata clubului EGO din statiunea Mamaia a debutat la Judecatoria Constanta cu o amanare. Noul termen a fost stabilit pentru data de 27 mai. Oricare va fi decizia Judecatoriei Constanta, aceasta va putea fi contestata la Curtea de Apel Constanta. Amintim ca, in prezenta…

- Doi frati din localitatea tulceana Casimcea au fost condamnati de Judecatoria Babadag in prima instanta pentru talharie calificata si ultraj. Decizia nu este definitiva, ea fiind contestata la Curtea de Apel Constanta.Cei doi au primit pedepse cu executare aproape patru ani si cinci luni. De asemenea,…