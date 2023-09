Stiri pe aceeasi tema

- La data de 23 septembrie a.c., in jurul orei 13.45, polițiștii din cadrul Secției Rurale de Poliție Blejoi au fost sesizați de catre un barbat din comuna, despre faptul ca pe malul raului Teleajen se afla o persoana decedata. In baza sesizarii, s-a format echipa operativa care s-a deplasat la fața…

- Trupul neinsufletit al unui barbat a fost descoperit, sambata, pe malul raului Teleajen, in localitatea Blejoi, situata in apropierea municipiului Ploiesti. Este vorba despre un barbat de aproximativ 60 de ani, care deocamdata nu a fost identificat.”La data de 23 septembrie a.c., in jurul orei 13.45,…

- Cu puțin timp in urma, in aceasta dupa amiaza, un barbat a fost gasit mort intr-o camera de hotel din Otopeni, județul Ilfov. Potrivit primelor informații, la fața locului s-au deplasat oamenii legii și chiar in aceste momente sunt desfașurate activitați pentru identificarea individului.

- Un barbat de 51 de ani din municipiul Botosani a fost gasit impuscat, miercuri, pe marginea drumului national DN 29 C, la iesirea din localitatea Cucorani, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ), Delia Neniscu.Potrivit sursei citate, anchetatorii iau in calcul…

- Un șofer a forțat traversarea unei cai ferate din zona București, rupand bariera intr-o porțiune in care trenurile circula cu 140 de kilometri pe ora. Incidentul a fost inregistrat de o camera video, iar imaginile au fost trimise polițiștilor. Autoritatile prahovene au anunțat vineri ca soferul nesabuit…

- Descoperire macabra la malul Mureșului, in Arad, acolo unde a fost gasit cadavrul unei fetițe in varsta de 7 ani. Potrivit primelor informații, trupul neinsuflețit ar fi al micuței care a disparut in apele raului pe data de 30 aprilie, atunci cand s-a rasturnat o barca in care se aflau 12 persoane.

- Descoperire ingrozitoare in județul Cluj. Oamenii legii au deschis o ancheta pentru a afla exact ce s-a intamplat in acest caz șocant. Trupul neinsuflețit al unui om – despre care s-a anunțat ca ar fi ars – a fost gasit, duminica seara. S-a intamplat in apropierea localitatii Tureni, din judetul Cluj,…

- Descoperire șocanta in județul Harghita. Ce a putut sa gaseasca un barbat in apropierea casei sale? O persoana care detine un detector de metale si care este autorizata in acest sens a descoperit, sambata, in localitatea Sanmartin din judetul Harghita mai multe obiecte de munitie ramase neexplodate.…