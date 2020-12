Descoperire șocantă în placenta unor gravide. Pericolul în care bebelușii se află acum Descoperire șocanta facuta de cercetatori și medici straini. Aceștia iși anunța ingrijorarea cu privire la un nou fenomen inregistrat la cateva gravide – particule de microplastic au fost descoperite in plancentele bebelușilor lor. Descoperire in placenta unor gravide. Particule de microplastic au fost descoperite in placenta unor bebeluși Noua descoperire medicala. Particule de microplastic au […] The post Descoperire șocanta in placenta unor gravide. Pericolul in care bebelușii se afla acum appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

- Cercetatorii și medicii sunt ingrijorați de un nou fenomen descoperit la cateva femei insarcinate – particule de microplastic au fost descoperite in placentele copiilor lor, relateaza The Guardian.

