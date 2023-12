Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au murit, iar alte patru, inclusiv doi copii, au fost ranite, dupa ce o mașina s-a rasturnat și a ajuns in curtea unui imobil. Accidentul a avut loc joi seara, pe DJ 182C, la intrarea in localitatea maramureșeana Vad. Un tanar de 21 de ani din județul Neamț, aflat la volanul unui autoturism,…

- In dimineața zilei de luni, 6 noiembrie, polițiștii din localitatea Gornești au fost sesizați cu privire la izbucnirea unui incendiu la o locuința din comuna. La fața locului s-au deplasat mai multe echipe operative MAI, cat și o echipa de pompieri din cadrul ISU Mureș, care s-au ocupat de lichidarea…

- „Din primele cercetari efectuate de polițiști a reieșit ca in timp ce un autoturism condus de un tanar, de 22 de ani, din Horia, se deplasa pe strada Reconstrucției, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, intrand in coliziune cu un autoturism ce se deplasa din sens opus, condus de un…

- Schema de venit de rezidența este extrem de atractiva pentru tinerii cu varsta sub 40 de ani care doresc sa iși inceapa viața intr-un loc nou. O suma considerabila de 30.000 de euro ar fi oferita pentru cei care se decid sa se mute in Calabria și sa iși stabileasca aici locuința. Acest stimulent este…

- Scene socante, duminica, pe plaja din Eforie Nord! Trupul neinsuflețit al unui bebeluș a fost gasit in jurul orei 09:20. Autoritațile cerceteaza cazul. Descoperirea macabra s-a intamplat in zona Steaua de Mare din Eforie Nord. Nou-nascutul a fost gasit fara viața și bagat intr-un sac. Copilul, gasit…

- Un barbat in varsta de 27 de ani a fost oprit de polițiști pe o strada din Timișoara. Oamenii legii au constatat ca șoferul nu are permis de conducere și, in plus, era drogat. „La data de 12 septembrie, in jurul orei 17:00, polițiștii Secției 4 Timișoara au depistat un barbat, in varsta de 27 […] Articolul…

- Barbatul in varsta de 53 de ani din Neamț, acuzat ca in urma cu 17 ani și-a ucis fosta soție și fetița in varsta de cinci ani, a fost condamnat la inchisoare pe viața. Curtea de Apel Bacau a dat sentința, care este definitiva, dupa aproape doua decenii de la dispariția femeii și a minorei.

- Ancheta a polițiștilor de la crima organizata in cazul unui barbat de 40 de ani, in Timiș. Oamenii legii au percheziționat casa in care locuiește și au gasit in curte o plantație outdoor de canabis. Individul a fost arestat preventiv.