Stiri pe aceeasi tema

- Descoperire socanta in Dambovita. Un cetatean turc, de 53 de ani, a fost gasit decedat in cabina unui tir stationat in curtea unei societati comerciale din orasul dambovitean Racari. Firma are ca obiect de activitate comercializarea de usi si mobilier. Barbatul gasit fara viata era angajat ca sofer…

- Dragoslav Ognjanovic, avocatul care l-a reprezentat pe fostul lider sarb Slobodan Milosevici in procesul de la Tribunalului Penal International de la Haga, a fost impuscat mortal in fata locuintei sale din Belgrad. Victima avea 57 de ani

- Situație șocanta in Africa de Sud. O femeie a fost descoperita vie in frigiderul unei morgi. Victima a ajuns la morga din Carletonville, dupa ce a fost decarata moarta de paramedicii sosiți la un accident...

- O descoperire halucinanta a fost facuta in dupa amiaza zilei de joi in curtea unui fost cadrul militar din Buzau, localitatea Posta Calnau. Iordache V., in varsta de 58 de ani, a fost gasit spanzurat in magazina din curta casei sale.

- La aproximativ 11 ani de la dispariția Elodiei, noi detalii au ieșit la iveala. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA, a intrat in posesia unor documente secrete.(Cele mai bune oferte laptopuri) Anchetatorii care s-au ocupat de cazul care a starnit interesul unei țari intregi au facut o descoperire de-a…

- O tanara romanca a fost ucisa cu bestialitate, in Belgia.(Reduceri mari la jocuri PC) Victima avea doar 21 de ani și strangea bani pentru a-și cumpara casa in Romania.(CITEȘTE ȘI: ACCIDENT TRAGIC IN BUFTEA! UN ȘOFER BEAT A INTRAT PE CONTRASENS. COPIII LUI AU FOST PROIECTAȚI PRIN PARBRIZ, IAR UNUL A…

- Potrivit Centrului Infotrafic, pe autostrada A1 Sibiu-Deva, la kilometrul 337, pe sensul de mers catre Deva, a avut loc un accident in care soferul unei autoutilitare a pierdut controlul volanului si a lovit glisiera mediana, informeaza MEDIAFAX. Citeste si Descoperire macabra in Ialomita:…

- Microbuzul in care noua romani, dintre care șapte barbați și doua femei și-au pierdut viața, funcționa in ilegalitate, potrivit stiripesurse.ro. Mai mult, microbuzul nu aparținea niciunei firme și era inmatriculat pe județul Mureș. Citește și: Infiorator! Cei noua romani morti in Ungaria au lasat in…