- O femeie de 37 de ani, care a venit din Marea Britanie pentru a petrece sarbatorile alaturi de familie, a fost gasita moarta, sambata, in raul Mureș. Daciana Carmen Clayton a fost data disparuta vineri de rudele la care statea in județul Alba, relateaza Mediafax.Polițiștii din cadrul IPJ Alba au anunțat…

- Fiica unui om de afaceri din Cluj a fost gasita moarta in casa, descoperirea fiind facuta de mama fetei, care a venit la locuința tinerei dupa ce aceasta nu ii mai raspunsese la telefon de aproximativ o luna, scrie Mediafax.Mama tinerei a fost cea care a gasit-o pe fata de 26 de ani moarta…

- O femeie a fost gasita moarta, sambata dimineața, intr-un parc din Sectorul 6 din București, informeaza Poliția Capitalei. Sesizarea a venit prin apel la 112, iar corpul femeii a fost transportat la INML, polițiștii incercand sa afle ce s-a intamplat, transmite Mediafax.Sambata dimineața,…

- Descoperire macabra, facuta sambata in comuna Plenița din Dolj. O femeie de 83 de ani a fost gasita moarta, cu trupul parțial carbonizat, in curtea unui localnic de 43 de ani. In casa barbatului, polițiștii au gasit-o moarta și pe mama acestuia, o femeie de 65 de ani, relateaza Agerpres.Agenții Poliției…

- O fata in varsta de 15 ani a murit, luni seara, dupa ce a cazut de la inaltime, in Olimp, ea fiind gasita langa un hotel din statiune. Politistii fac cercetari pentru a stabili cum s-a produs incidentul, potrivit news.ro.Potrivit reprezentantilor Serviciului Judetean de Ambulanta Constanta,…