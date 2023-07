Descoperire șocanta in județul Harghita. Ce a putut sa gaseasca un barbat in apropierea casei sale? O persoana care detine un detector de metale si care este autorizata in acest sens a descoperit, sambata, in localitatea Sanmartin din judetul Harghita mai multe obiecte de munitie ramase neexplodate. Pirotehnistii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Harghita au ridicat munitia pentru a o distruge in poligon. Cautatorul de metale a descoperit, sambata, in zona Cinod din localitatea Sanmartin, o bomba aruncator de 82 de milimetri, un proiectul exploziv cu calibrul de 25 de…