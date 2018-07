Stiri pe aceeasi tema

- Cadavrele a cinci persoane, un barbat francez, o femeie spaniola, parintii femeii si fiul cuplului au fost gasite marti intr-un apartament din localitatea Gala de Pau din sudul Frantei, dupa primele investigatii, fiind vorba despre un caz de violenta in familie, informeaza El Mundo.

- Ploile fac probleme in Europa. Sud vestul Frantei a fost lovit de o furtuna puternica. Un om a murit si zeci de mii de persoane sunt afectate, scrie digi24.ro.Intr-un sfert de ora a plouat cat pentru o luna.

- Femeia care a ranit duminica doua persoane cu un cutter, intr-un supermarket din sudul Frantei, in timp ce striga "Allah Akbar!", a spus ca "Allah i-a cerut sa faca asta" si ca dorea sa fie impuscata de politie, a afirmat un procuror, citat de AFP.

- Pe parcursul unui singur an au fost gasite trupurile a 345 de nou-nascuti, in orasul Karachi. Un procent de 99% dintre bebelusii morti erau fete, potrivit autoritatilor locale. Familiile pakistaneze recurg frecvent la astfel de atrocitati atunci cand se nasc fetite, si nu baieti, acestia fiind…

- Un cartier "sensibil" din orasul Toulouse din sud-vestul Frantei a fost pentru a doua noapte consecutiv scena unor incidente violente, dupa decesul controversat al unui detinut originar din acel cartier si retinerea de catre autoritati a unei femei care purta val.