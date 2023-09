Stiri pe aceeasi tema

- Trupul neinsuflețit al unei femei a fost semnalat pe raul Mureș, in zona cartierului aradean Alfa, potrivit Press Alert. „Joi in jurul orei 13:45, pompierii militari ai Detașamentului Arad au intervenit cu o autospeciala care are in dotare o barca de salvare, pentru recuperarea unui cadavru din raul…

- Caz șocant in Mangalia acolo unde, intr-un parc, sub o banca, a fost gasit cadavrul unei fetițe. Trupul micuței prezenta urme de violența. Pana in momentul de fața nu se cunoaște nici varsta și nici identitatea copilei.

- Cadavrul unei adolescente a fost gasit in parcul Tosca din Mangalia, autoritațile fiind alertate de mai mulți oameni, transmite publicația locala Dobrogea.TV. In acest moment nu este clar ce s-a intamplat, insa, potrivit autoritaților trupul fetei de 12 ani „prezenta semne de violențe”. Polițiștii au…

- Descoperire ingrozitoare in județul Cluj. Oamenii legii au deschis o ancheta pentru a afla exact ce s-a intamplat in acest caz șocant. Trupul neinsuflețit al unui om – despre care s-a anunțat ca ar fi ars – a fost gasit, duminica seara. S-a intamplat in apropierea localitatii Tureni, din judetul Cluj,…

- Descoperire șocanta in județul Cluj! Trupul neinsuflețit al unei persoane a fost gasit in apropierea localitații Tureni. Autoritațile au analizat cazul și au dezaluit ca acesta ar fi fost ars inainte sa fie abandonat, insa inca nu au fost stabilite cauzele decesului. Poliția a deschis o ancheta in acest…

- Un barbat ar fi fost omorat de propria concubina in orașul Florești. Cadavrul a fost gasit de fiul victimei pe 8 iunie, transmite TVN.md. Oamenii legii au stabilit ca intre o femeie de 43 de ani și concubinul acesteia de 48 de ani, s-ar fi iscat un conflict, unde barbatul ar fi luat un obiect ascuțit…

- Descoperire macabra intr-un apartament din Sectorul 4 al Capitalei. Trupul neinsufletit al unei femei a fost gasit in locuinta unde statea cu chirie. Chiar proprietarul ar fi fost cel care a sunat la 112 si a alertat politia, dupa ce i-a vazut cadavrul aflat in stare de descompunere.