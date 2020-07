Descoperire şocantă în Caraş Severin. Pădurar găsit împuşcat la Ocolul Silvic Un padurar in varsta de 40 de ani s-ar fi impuscat cu o arma de vanatoare in interiorul ocolului silvic pe care il avea in administrare, in zona Anina. Politistii au ajunsi la fata locului au gasit langa cadavru arma cu care s-ar fi impuscat. Potrivit IPJ Caras-Severin, cadavrul barbatului va fi transportat la Serviciul de Medicina Legala in vederea efectuarii necropsiei și stabilirii cauzei decesului. In acest caz a fost intocmit un dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii de ucidere din culpa și continua cercetarile pentru a se stabili cu exactitate cum s-a produs tragicul… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

Sursa articol si foto: romaniatv.net

