Descoperire șocantă în Capitală. Un bărbat a fost găsit mort, într-o cutie din metal Un barbat a fost gasit mort, sambata dimineața, intr-o cutie din metal, in zona Patriarhiei din Bucuresti. Barbatul gasit mort ar avea aproximativ 50 de ani si este un fost tipograf, potrivit unui martor care il cunoastea. Conform primelor informatii, cadavrul barbatului a fost gasit intr-o cutie de metal, asezata langa o trecere de pietoni.

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

