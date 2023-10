Stiri pe aceeasi tema

- Cadavrul unui barbat a fost gasit in rau, langa podul de la Maracineni din BuzauUn barbat a fost gasit decedat in raul Buzau, in apropierea podului de la Maracineni, la fata locului intervenind pompieri din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Buzau, anunța Agerpres. Autoritatile…

- Descoperire șocanta in Prahova! Un localnic a alertat autoritațile cu privire la prezența unui cadavru de barbat pe malul raului Teleajen, in localitatea Blejoi. Incidentul tragic, petrecut in cursul zilei de azi, a declanșat o operațiune de investigație in incercarea de a elucida circumstanțele acestui…

- Un cadavru in stare de putrefactie a fost gasit, joi, intr-un apartament din municipiul Ploiesti in care se mai afla un barbat care ar avea probleme psihice, anchetatorii aratand ca, din primele informatii, nu ar fi fost savarsita vreo infractiune contra vietii, noteaza Agerpres. "La data de 31 august,…

- Articolul VIDEO Urs ratacit intr-un sat de langa orașul Buzau. Zeci de localnici s-au strans sa vada „minunea” se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Localnicii din Maracineni traiesc cu teama, de duminica seara, cand au vazut pentru prima oara in viața lor un urs in satul lor. Localitatea in care…

- Localnicii din Maracineni traiesc cu teama, de duminica seara, cand au vazut pentru prima oara in viața lor un urs in satul lor. Localitatea in care a fost zarita salbaticiunea este lipita de municipiul Buzau, desparțite doar de albia raului Buzau.

- Un sofer din Bucuresti a fost oprit pentru ca circulca cu viteza si politistii au gasit in masina sute de sticle de parfum contrafacute. Potrivit unui comunicat transmis de Politia Bucuresti, la data de 31 iulie 2023, politistii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti Sectia 18 Politie…

- Descoperire ingrozitoare in județul Cluj. Oamenii legii au deschis o ancheta pentru a afla exact ce s-a intamplat in acest caz șocant. Trupul neinsuflețit al unui om – despre care s-a anunțat ca ar fi ars – a fost gasit, duminica seara. S-a intamplat in apropierea localitatii Tureni, din judetul Cluj,…