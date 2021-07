Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii legii au avut parte de un soc, sambata dimineata, cand au facut o descoperire macabra in centrul Bucurestiului. Un barbat a fost gasit mort, intr-o cutie de metal, in aceasta dimineata, in zona Patriarhiei. Cine era barbatul mort? Barbatul gasit mort intr-o cutie de metal ar avea aproximativ…

- In urma cu cateva minute, imediat dupa emiterea mesajului RO-ALERT de averse torențiale, la nord de București a fost observat un nor-palnie cu tendinta de dezvoltare a unei tornade. Administratia Nationala de Meteorologie a emis luni o avertizare Cod rosu de ploi torentiale și vijelii in localitati…

- Pompierii Detasamentului Slatina au intervenit pentru scoaterea cadavrului din apa, cercetarile fiind continuate de politisti, pentru stabilirea cu exactitate a modului in care s-a produs evenimentul. „Am intervenit cu o autospeciala de prima interventie si comanda si o barca, pentru scoaterea unui…

- Un barbat din Chitila, județ Ilfov, pe nume Superman Neamțu, a fost arestat de polițiști, dupa ce și-a batut vecinul și l-a obligat sa ii dea 10.000 de euro pentru ca acesta sa poata locui in vecinatatea locuinței sale. ”La data de 8 iunie a.c., polițiștii din Chitila, sub coordonarea Parchetului…

- Așa cum am fost invațați, atunci cand avem vreo problema grava apelam la numarul de urgența, 112 in Romania. Dar ce te faci cand tu, ca polițist, primești 27.000 de apeluri, intr-o singura luna? Faci ce au facut, de fapt, autoritațile franceze atunci cand s-au vazut in aceasta situație. Record de 27.000…

- Flacarile au izbucnt la mansarda unui imobil din Popești Leordneni, iar pompierii intervin cu 18 autospeciale. Pana la acest moment nu este raportata nicio victima, transmite Realitatea PLUS