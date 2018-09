Stiri pe aceeasi tema

- Doi pescari din Irlanda de Nord au prins in plasa un craniu enorm, cu coarne, de cerb, aproape intact si vechi de 10.500 de ani. Specimenul are un diametru de 1,8 metri si fost extras de pe fundul lacului dulce...

- Dougie Hamilton, in varsta de de 34 de ani, a plecat in vacanța in Canada cu iubita sa. Intr-o zi, cand s-au intors din oraș, barbatul a descoperit un ceas digital in camera in care erau...

- Cei doi soferi de TIR sunt din judetul Gorj si, la un control de rutina al sigiliilor, au descoperit nu mai putin de 12 migranti ascunsi printre marfurile pe care le transportau. Acestia voiau sa ajunga in mod fraudulos in Anglia.

- Un localnic din Strehaia a facut o descoperire șocanta. Barbatul ieșise sa iți repare acoperișul casei cand a dat de un adevarat arsenal. Politistii au confiscat armele si munitia si incearca sa stabileasca modul in care au ajuns acolo.

- O descoperire șocanta a fost facuta de Poliția Braila, care a gasit trupul neinsuflețit al unui bebeluș de șase zile intr-o fantana din comuna Baraganul. Anchetatorii iau in calcul inclusiv varianta ca mama bebelusului sa-l fi aruncat in fantana din cauza unei depresii postnatale.

- Un tanar de 30 de ani a murit in noaptea de duminica spre luni, dupa ce a fost implicat intr-un accident, pe DN 71 Bucuresti-Targoviste, politistii gasind in masina acestuia doua plase cu bani,...

- Padurarii unui teritoriu din Australia au facut captura vieții lor, atunci cand au pus mana pe un crocodil gigant pe care il cautau timp de aproape un deceniu. Potrivit Daily Mail, descoperirea a fost facuta in Raul Katherine, aflat in Teritoriul Nordic.

- Condin Maticiuc nu renunța la postarile controversate. Celebrul blogger a starnit isterie in mediul on-line, dupa ce a distribuit o fotografie cu doi tineri care și-au facut un selfie intr-un cimitir.