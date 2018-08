Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE – Cele doua persoane ucise in atacul cu cutit comis joi dimineata in orasul Trappes, langa Paris, erau mama si sora agresorului, a anuntat o sursa din Ministerul de Interne francez, relateaza Reuters, AFP si dpa. Cea de-a treia victima, care a fost ranita in atac si spitalizata in stare grava,…

- Trei persoane au fost ucise miercuri intr-un incident care a avut loc intr-un sat din estul Belgiei, a anuntat mass-media belgiana, in timp ce un oficial local a spus ca a fost o chestiune privata care nu are nimic de-a face cu terorismul, informeaza Reuters.

- O angajata a Agenției ONU pentru Migrație a fost ucisa marți in atacul dintr-o cladire guvernamentala din orașul Jalalabad din estul Afganistanului, in urma caruia au murit cel puțin 15 persoane, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Soțul angajatei in varsta de 22 de ani a fost ucis in urma…

- Cel putin 15 persoane au fost ucise marti in orasul Jalalabad din estul Afganistanului, unde indivizi inarmati au atacat o cladire guvernamentala, dupa ce un kamikaze si-a detonat o incarcatura exploziva la intrarea in aceasta cladire, relateaza agentiile Reuters si dpa. Atacul ilustreaza situatia precara…

- Un atentat sinucigas l-a vizat pe generalul Abdul Rashid Dostum, un sef de razboi si vicepresedinte intors din exil, in care au fost ucise cel putin 23 de persoane, iar alte 107 au fost ranite, a anuntat luni Ministerul afgan de Interne, relateaza AFP, preluata de news.ro.”Acest bilant ar…

- Finlanda reintroduce controalele de frontiera pentru cetatenii statelor Schengen timp de patru zile, in vederea summitului care are loc luni la Helsinki intre presedintele american Donald Trump si presedintele rus Vladimir Putin, a anuntat vineri guvernul finlandez, transmite Reuters, informeaza…

- Cel putin 19 persoane au fost ranite marti intr-un accident de avion in apropiere de capitala sud-africana Pretoria, au anuntat serviciile de salvare, potrivit AFP."Avem 19 raniti, unii lejer, altii grav. Pana acum nu a fost confirmat niciun deces", a declarat pentru AFP Russell Meiring,…

- Cel putin zece persoane au murit, iar alte 73 au fost ranite dupa ce un tren a deraiat duminica in nord-vestul Turciei, din cauza unei alunecari de teren provocate de ploile torentiale, relateaza presa turca, citata de site-ul agentiei Reuters.