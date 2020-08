Stiri pe aceeasi tema

- Muhamed Iman Mustafa (28 de ani), din Suceava, suspectat ca si-a injunghiat fosta iubita, in fata blocului unde aceasta locuia, a recunoscut fapta in fata politistilor. Tanarul nu voia sa accepte faptul ca fosta lui iubita, Ioana Valentina Catargiu, l-a parasit si a gasit pe altceineva.

