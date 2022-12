Stiri pe aceeasi tema

- O femeie a fost gasita fara viața intr-un congelator atunci cand membrii familiei ei au mers sa o viziteze la locuința sa din Trodica, un catun de 4.400 de locuitori din comuna Morrovalle, zona Macerata, Italia.

- O femeie a fost gasita fara viața intr-un congelator atunci cand membrii familiei ei au mers sa o viziteze la locuința sa din Trodica, un catun de 4.400 de locuitori din comuna Morrovalle, zona Macerata, Italia, relaetaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- – 55.8% dintre romani planuiesc sa viziteze targuri de Craciun anul acesta – Cei mai mulți romani au rezervat city-breaks pentru sarbatorile de iarna – Cele mai populare destinații in acest sezon sunt orașele din Italia, Marea Britanie, Spania, Franța și Germania Kiwi.com, una dintre cele mai importante…

- Caz șocant in Italia, unde carabinierii au descoperit ca un barbat iși ținea mama moarta in congelator. Autoritațile au intervenit in urma unei sesizari facute de serviciile sociale, dar și dupa ce nepoții batranei au inceput sa-și arate ingrijorarea pentru ca nu o mai vazusera de cateva saptamani.

- Descoperire macabra intr-o casa din cartierul Galante Minzella, in mediul rural din Ceglie Messapica, in zona Brindisi. Cadavrul unei batrane era ascuns in congelator, potrivit Today .Fiul pensionarei a fost dus la secția de poliție pentru a fi audiat.Cadavrul femeii de 82 de ani, Maria Prudenza Bellanova,…

- O femeie de 40 de ani a fost gasita decedata intr-o padure din comuna Balota, județul Mehedinți, la doua saptamani dupa ce concubinul ei a dat-o disparuta. Cadavrul prezenta lovituri la nivelul capului.

- Caz șocant la marginea capitalei. O persoana a fost gasita moarta pe un teren de langa centura București, in apropiere de localitatea Popești-Leordeni. Apelul la 112 a fost facut de catre un barbat care mergea pe marginea drumului și a vazut cadavrul. Ajunși la fața locului, oamenii legii au deschis…

- Exista o regiune in Italia care promite sa ramburseze costul calatoriilor vizitatorilor. In plus, administrația regiunii mai pune la dispoziție transport public și intrari gratuite, dar și tot felul de reduceri. Care este, insa, condiția principala pentru toate aceste facilitați.