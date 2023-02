Descoperire șocantă! Agent de pază, găsit mort lângă un şantier din Baloteşti. Colegii au dat alarma S-a dat alerta la poliție, luni, dupa ce un barbat care lucra ca agent de paza a fost gasit fara suflare, in apropierea unui santier din Balotesti. Colegii omului au fost cei care au facut cumplita descoperire. S-au anunțat oamenii legii, urmand sa se stabileasca, in cadrul unor cercetari, cum a sfarșit barbatul. Din primele […] The post Descoperire șocanta! Agent de paza, gasit mort langa un santier din Balotesti. Colegii au dat alarma first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Un barbat de 57 de ani, care lucra ca agent de securitate la un șantier din localitatea ilfoveana Balotești a fost gasit mort, luni dimineata, 13 februarie, de catre colegii sai. Aceștia au alertat polițiștii, care fac cercetari, potrivit unui comunicat al IPJ Ilfov, citat de News.ro. Potrivit IPJ Ilfov,…

