Descoperire şocantă: 50 de femei şi copii în sclavie Razia desfasurata in cartierul ultrareligios Bukharam a avut loc dupa o ancheta "sub acoperire" de doua luni, realizata in coordonare cu Centrul israelian pentru victimele sectelor.



Principalul suspect este un rabin in varsta de 60 de ani, conducatorul micii comunitati care traia retrasa in respectivul complex rezidential, izolata de societate si familie. Rabinul a fost arestat impreuna cu opt femei, banuite ca au colaborat cu el, informeaza Agerpres.



"Am constatat ca victimele erau tinute in conditii precare, dificile, impotriva vointei lor", a mentionat Rosenfeld

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din Israel au eliberat, luni, un grup de 50 de femei și copii care au fost ținuți „in condiții efective de sclavie” intr-un complex din Ierusalim de un presupus lider al unui cult, relateaza agenția Dpa, citata de Agerpres.Descinderea a avut loc in cartierul ultrareligios Bukharam din Ierusalim,.…

