Descoperire șoc la Sănătate. Fraudă „legală” cu banii pentru concediile de maternitate O anomalie legislativa, aparuta, probabil, cu dedicație, a facut ca femeile fara venituri care se asigurau opțional la Casa de Asigurari de Sanatate sa beneficieze de sume exorbitante pentru concediile de maternitate. Astfel, spre deosebire de persoanele cu salariul net de 1.800 de lei, care primeau o indemnizație de maternitate de 2.000 de lei pe […] The post Descoperire șoc la Sanatate. Frauda „legala” cu banii pentru concediile de maternitate first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

