- Doi barbați, tata și fiu, au fost gasiți decedați in locuința lor din Timișoara. Duminica, in jurul orei 12, vecinii au simțit un miros ințepator și au intrat la banuieli mai ales ca nu i-au mai vazut de ceva timp pe cei doi vecini.

- Politistii de la Sectia 2 au intrat in locuinta celor doi si l-au gasit pe tata, un barbat de 60 de ani, mort, pe o canapea si cu o lovitura la nivelul capului. Fiul acestuia, un barbat de 46 de ani, era spanzurat in baie. Criminalistii au prelevat probe din apartament, iar trupurile celor […]

- Descoperire macabra, marți, intr-un apartament de pe strada Atomului din Timișoara. Polițiștii și pompierii au fost chemați sa intervina dupa ce oamenii care locuiau in bloc i-au anunțat ca din apartamentul vecinului se simte un miros puternic. Forțele de intervenție l-au gasit decedat in interior pe…

- O batrana din Timișoara a fost ucisa cu bestialitate in propria locuința de un barbat care ar fi intrat peste ea ca sa o jefuiasca. Vecinii au auzit strigatele disperate ale femeii și au chemat Poliția.

- O femeie, de 74 de ani, a fost omorata, marti, la Timisoara, in apartamentul sau situat pe Calea Sagului. Criminalul, un barbat de 47 de ani care ar fi intrat in locuinta pentru a fura, a fost gasit de politisti in acelasi apartament, unde ar fi lesinat. El este recidivist. Barbatul care a ucis-o pe…

- 14 caini, aflați intr-o stare precara, au fost ridicați, joi seara, din apartamentul unei femei care ii ținea in condiții insalubre, terorizandu-și de-a lungul anilor vecinii. Animalele au fost predate unui adapost de unde vor putea fi adoptate.