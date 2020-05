Descoperire sinistră. Groapă comună cu zeci de resturi umane Descoperirea a fost facuta din imprejurimile orasului Guadalajara, in vestul Mexicului, a informat duminica biroul procurorului statului Jalisco. Cercetarile efectuate in groapa comuna localizata joi au permis ”sa se extraga resturile a 25 de persoane neidentificate, precum si cinci saci in care se presupune ca ar putea fi alte resturi umane”, a afirmat institutia intr-un comunicat. Ancheta a fost declanșata dupa ce locuitorii din zona au anunțat ca un caine a gasit oase in interiorul unei ferme abandonate dintr-un cartier defavorizat al municipalitatii El Salto. Cu ajutorul pompierilor si a cainilor… Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

Sursa articol si foto: evz.ro

