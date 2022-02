In ultimii ani arheologii romani au reușit sa aduca la lumina vestigii antice. Unele sunt vechi și de 33 de milioane de ani. Cea mai recenta descoperire, din județul Prahova, a adus la lumina un vestigiu datat in urma cu 2.500 de ani. Este vorba de un obiect din bronz nituit, in care erau transportate, […] The post Descoperire senzaționala in Prahova. Dupa sapaturi de 5 ore „am reușit sa il scoatem aproape intact” appeared first on IMPACT .