Strigăt disperat pentru Ionuț. Are nevoie de ajutor ca să moară acasă

„Nu am crezut ca o sa cerem sa ne ajutați și cu asta. Am crezut ca o sa va povestim lucruri frumoase despre ce facem in continuare. Dar azi am aflat ca Ionut un băiat de 16 ani trebuie sa ajungă acasă din Italia. Nu pentru ca suferința lui a fost de ajuns.… [citeste mai departe]