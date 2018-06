Stiri pe aceeasi tema

- Anumite tipuri de virus herpetic uman pot juca un rol important in aparitia bolii Alzheimer, conform unui studiu publicat joi, efectuat pe mostre de creier prelevate de la persoane care au suferit sau nu de aceasta boala, informeaza UPI. Cercetatorii au facut aceasta descoperire dupa ce…

- Descoperire revoluționara în medicina. Cercetatorii de la AIDS Institute, din cadrul Universitatii Hong Kong, susțin ca au descoperit metoda ce permite vindecarea functionala a HIV, virusul care declanseaza SIDA, conform agerpres.ro.

- Majoritatea femeilor cu cel mai comun tip de cancer la san in faza avansata nu necesita chemoterapie dupa operatie, conform unui studiu asteptat de multa vreme de oncologi, informeaza exquis.ro.Rezultate vor duce la accelerarea declinului utilizarii chemoterapiei pentru acest tip de cancer,…

- In urma unor cercetari efectuate de catre oamenii de știința de la Universitatea din Helsinki pe 89 de indivizi care au fost diagnosticați cu nemiloasa boala Alzheimer, s-a demonstrat faptul ca muzica ajuta la imbunatațirea funcțiilor cerebrale ce ofera o stare de euforie pacenților, reducand din efectele…

- O gena asociata cu boala Alzheimer a fost neutralizata in celulele nervoase pentru prima data. Savantii de la Gladstones Institutes din San Francisco „au oprit” o proteina asociata cu gena apoE4, care afecteaza neuronii, ceea ce duce la...

- Persoanele care doresc sa slabeasca sunt, in general, indemnate sa reduca aportul de carbohidrati din alimentatie, insa un studiu realizat in Canada a descoperit ca pastele nu ar contribui la cresterea greutatii corporale si, mai mult, in anumite conditii ar ajuta chiar la eliminarea kilogramelor in…

- Cercetatorii englezi și italieni sunt aproape de crearea unui test de sange și urina care ar putea depista autismul timpuriu. Testul ar urma sa evidențieze daca anumite proteine, care de obicei se intalnesc in numar mare la copiii cu boli din spectrul tulburarilor autismului, sunt deteoriate, scrie…