- Politistii Brigazii Rutiere au retinut un barbat de 47 de ani, din Bucuresti, banuit ca a lovit cu masina joi o fetita de 9 ani, care traversa regulamentar pe trecerea de pietoni de pe strada Luica, dupa care a fugit de la locul accidentului. Suspectul nu are permis de conducere.

- Un grav accident rutier a avut loc, in urma cu puțin timp, in București! O mașina a lovit doi pietoni, iar circulația este blocata. Accidentul s-a petrecut in Sectorul 2, in zona Parcului Plumbuita. Șoferul venea dinspre Fundeni și se indrepta spre Doamna Ghica, iar in dreptul Parcului Plumbuita…

- In urma anchetei, oamenii legii au stabilit ca barbatul a fost ajutat de alti trei prieteni ca sa stearga urmele. Acestia au dezmembrat autoturismul. Miercuri, s-au efectuat mai multe percheziti la locuintele suspectilor. Politistii au ridicat mai multe componente ale masinii. Soferul a fost…

- Potrivit reprezentantilor IPJ Dolj, accidentul s-a petrecut, sambata, in cartierul Brazda lui Novac din Craiova. "Soferul unui autoturism, care circula dinspre gara catre Brazda, a incercat sa evite impactul cu un alt autoturism care a acordat prioritate pietonilor, la trecere, i-a lovit pe…