Descoperire rară: Condorul californian poate să se reproducă fără împerechere Condorul californian, o specie in pericol critic de disparitie, poate sa se reproduca fara imperechere, potrivit unui studiu realizat de specialistii in conservare de la San Diego Zoo Wildlife Alliance, informeaza Reuters. In timpul unei analize de rutina realizata asupra unor probe biologice recoltate de la condorii californieni inclusi intr-un program de reproducere desfasurat de aceasta gradina zoologica americana, oamenii de stiinta au descoperit ca doi pui din aceasta specie au eclozat din oua nefecundate. "A fost o mare surpriza, trebuie sa recunosc. Nu ne asteptam sa descoperim asa ceva",… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

